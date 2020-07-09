英特爾正式公開Thunderbolt 4通訊協定的完整細節。這對你所購買的電腦、電腦外接周邊有什麼影響？有計劃在未來升級或是購買電腦及相關周邊（螢幕等等）的朋友，可一同來了解。

Thunderbolt是從2010年開始推出的通訊協定，將資料傳輸與影像傳輸整合在同一個通訊協定中，就是Thundetbolt的研發初衷。而Thundetbolt 4有何特色、跟Thunderbolt 3相比有有哪些升級呢？Thunderbolot 4的特色包含：

（1）支援40Gbps頻寬；將Thunderbolt對於影像和資料傳輸的最低要求加倍，影像輸出支援兩個4K螢幕或是一個8K螢幕。資料傳輸支援32Gbps的PCIe，讀取高速硬碟的速度達3000 MB/s。

（2）支援最多有四個Thunderbolt連接埠的擴充底座。

（3）要求至少在一個電腦連接埠上提估電腦充電功能。

（4）連接到Thunderbolt擴充底座時，可以透過觸動鍵盤或是滑鼠將電腦從休眠中喚醒。

（5）基於Intel VT-d直接記憶體（DMA）保護功能，可以保護電腦免於實體DMA攻擊。

Thunderbolt 4是在Thunderbolo 3的基礎上更為升級。（黃慧雯攝）

Thunderbolt 4的通訊標準與規定相對清晰。（黃慧雯攝）

Thunderbolt 4在連接埠、線材、LOGO等標示很具一致性。（黃慧雯攝）

Thunderbolt™ 4 Preview – The Truly Universal Cable Connectivity Solution

英特爾客戶運算事業群客戶端連接事業部總經理Jason Ziller指出，相對於USB相對複雜的產品標示與各種線材的不同，Thunderbolt 4在icon、產品LOGO、品牌識別、線材上的標記等，都更為統一。Thunderbolt可以在單一線材上提供影像、影像還有電源傳輸，也符合USB4、DisplayPort和PCE Experss(PCIe)在內的產業標準規格，並且具備跟Thunderbolt 3還有USB產品完全相容的特色。綜合英特爾內部統計，電腦的擴充底座市場在去年有10%增長，其Thunderbolt底座更是有20%增長，因此他們對於Thunderbolt 4的未來相當看好。

英特爾方面指出，在驗證上Thunderbolt相比其他的通訊協定來說更為嚴格。對於外接配件時也能動態調整頻寬，讓影像輸出（例如外接4K/8K顯示器）能保持穩定流暢的顯示效果，再將其餘的頻寬分配給資料傳輸之用，就是Thundertbolt通訊協定上的特色。且支援串接方式的連接（例如電腦Thunderbolt 4連接到外接顯示器，外接顯示器還可以持續串接另外的設備），至多可達5層，實際運用上空間更大，能搭配出更符合個人使用需求的應用方式。

Intel Tiger Lake是第一款整合Thunderbolt的處理器。對開發者來說，Intel則預計今年稍晚將推出全新的Thunderbolt 4控制器8000系列系列，預計為電腦製造商提供JHL8540和JHL主機控制器，為配件製造商提供JHL8440裝置控制器，讓業者能夠在電腦不具有Tiger Lake平台的前提下，仍可支援Thunderbolt 4。預計第一批在支援Thundetbolt 4連接埠的電腦跟配件，預計在今年稍晚就將正式上市，其中包含英特爾電腦創新計畫Project Athena的電腦。

(科技)