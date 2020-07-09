中信金控（2891）9日公告2020年6月自結盈餘，在提列新加坡興隆案呆帳費用與補繳稅款近40億元後，6月單月稅後盈餘僅剩4.81億元，單月較去年衰退85％，不過，累計前六月合併稅前盈餘253.93億元、合併稅後盈餘191.77億元，較去年同期衰退5％，每股稅後盈餘（EPS）為0.93元。

中信金財務長邱雅玲指出，2020年6月整體業務動能穩健，在銀行端，因為台灣疫情控制得宜，6月國人消費、投資回溫，帶動信用卡刷卡金、手續費收入的成長，不管是信用卡還是財管收入都比5月來得好；在保險端，因為進入股利分配旺季，6月份台壽股利分配就達5、6億元，因此原本銀行、保險等整體獲利達46億元，較去年同期還成長。

然而，因為新加坡興隆案提列了13億元的呆帳費用、加上2018年股災時出現的評價損失到2019年時因市場回溫，轉為可分配的獲利，因而要提列稅費26億多元，大幅影響了6月單月獲利。

展望2020年，中信金指出，在疫情的不確定因素下，中信金控將持續穩健成長核心業務，也會全力配合政府防疫紓困以善盡金融業責任與義務，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。

(工商 )