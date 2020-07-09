電動機車業者Gogoro宣布，與非營利環保組織 RE-THINK合作，將以環島串連，於7月18日至26日期間，啟動全台五場淨灘，包括新北、桃園、彰化、花蓮、宜蘭，Gogoro除了自家員工參與之外，也號召大眾與Gogoro車友一起加入，長期關注台灣在地生活及環保議題的「台客劇場」，也將參與首場。

Gogoro表示，Gogoro社群每每發起活動皆能號召大批車友共襄盛舉，如Gogoro快閃台北橋締造金氏世界紀錄等，為了熱血參與淨灘活動的車友們，特別設計「Gogoro車主解鎖任務」，只要預先報名完成並至淨灘現場報到後，在社群平台完成PO文、標記一位朋友並 #Gogoro #rethink重新思考 #夏日環島淨灘中 #夠快夠快樂，就能獲得品牌紀念品，Gogoro還將釋出史上首見的淨灘系列虛擬徽章三枚，只要成功完成淨灘的挑戰，就能獲得稀有徽章。

Gogoro指出，為期九天五場的淨灘盛宴，將於7月18日上午10時於Gogoro松山Citylink門市出發，以逆時鐘環島一圈結束。

(工商 )