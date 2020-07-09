民視金鐘劇《無主之子》本週日將播出第三集最終回，導演簡學彬、導演張智昇以及劇中第二代演員周宇柔、吳鈺萱，8日上造星達人梵緯老師直播間分享拍戲幕後花絮。其中周宇柔和林孫煜豪首度搭檔演出，就有許多親密戲，張智昇爆料周宇柔第一次跟林孫煜豪對戲，還主動索吻，把去KTV開包廂的甜蜜搞到要去開房間，爆料一出讓全場尖叫不已，周宇柔臉紅說「導演是不是忘記這是直播節目」。

不過周宇柔抱怨，林孫煜豪讀本後私訊她要討論戲，她回傳訊息後「被已讀不回」讓她超傻眼，到了隔天才收到一長串回訊，虧林孫煜豪「像在寫論文」。劇裡吳鈺萱飾演周宇柔的閨蜜，她笑說周宇柔在討論林孫煜豪時，像在抱怨自己男朋友一樣，非常可愛。張智昇則爆料，周宇柔和林孫煜豪的吻戲，明明只需要吻一下，卻吻到無可自拔，「畫面真的太美」甜蜜氛圍讓導演捨不得喊卡，各種爆料讓周宇柔忍不住撒嬌「林孫煜豪拜託別看這集」。

《無主之子》劇組於嘉義拍攝，演員培養出好感情，昨日直播期間包括黃鐙輝、孫綻以及演小子涵的童星邵宇匯，都上線跟粉絲互動。被導演點名「NG王」的孫綻，也線上開視訊唱劇中的越南名謠給觀眾，黃鐙輝也在一旁讚「阿海（孫綻劇中角色）好帥」，展現好感情。簡學彬透露劇本深刻寫實，也感謝演員群認真做功課，把角色演活，也透露若沒有疫情，原先黃鐙輝被遣返回越南的戲就會去越南拍攝。

身為編劇又是導演的張智昇表示，看到許多移工處境的新聞，覺得應該要為他們發聲，儘管戲劇的力量是非常小，但透過觀眾的傳播跟發酵，希望能夠影響並讓社會的風氣更好，因為移工及勞工的問題，不是只有在台灣才發生，也提到第三集可以看到「無主之子」的無奈，像是只想上街買東西、好好的談一場戀愛，卻因為身分問題十分困難，也呼籲年輕人可以多看，才會發現自己非常幸福。《無主之子》完結篇本週日7月12日晚間十點於民視無線台播出。

演員周宇柔（右）跟吳鈺萱（左）開心戲裡戲外都成為閨蜜好友，期待本週日登場。（民視提供）

直播中《無主之子》的孫綻打視訊電話跟粉絲互動還大唱劇中越南名謠。（民視提供）

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