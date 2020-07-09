特斯拉正在世界各地建設工廠，這是其大幅提高生產率和改變能源使用方式計劃的重要組成部分。該公司從不考慮建設小型設施，而是致力於建設超級工廠。現在，特斯拉計劃在全球再建四座超級工廠，而全球各地對爭取這些工廠落地的競爭異常激烈。

不久前，特斯拉首席執行官馬斯克(Elon Musk)宣佈，該公司將在亞洲建設第二座超級工廠，此前上海工廠已經於2020年1月開始交付第一輛汽車。推特用戶SPACE Guy_24問道：「你會在大陸以外的亞洲擴張特斯拉超級工廠嗎？」馬斯克回復道：是的，但首先我們需要完成柏林工廠和第二座美國工廠（服務於北美東半部）的建設。」

這家電動汽車製造商正在世界各地建造更多的工廠，原因有兩個。第一是簡化生產流程：馬斯克在2020年2月解釋說，在每個大洲都建有工廠將意味著，汽車可以更快地到達消費者手中，汽車運送的距離將會更短，每個工廠都可以專注於滿足較小地區的法律標準。第二是提高產量，更接近馬斯克在2019年7月表示的「太瓦時」(TWh)電池產量水平，這將「真正使世界能源使用發生根本性轉變」。

首先，讓我們瞭解下特斯拉當前生產設施現狀。特斯拉目前運營著三座超級工廠：

1）內華達州超級工廠，這處設施是在加州弗里蒙特的特斯拉工廠之後建立的，該工廠曾經屬於通用汽車公司，這裡於2017年1月開始生產電池。

2）紐約超級工廠，這家位於布法羅的工廠於2017年8月開始生產太陽能屋頂瓷磚。

3）上海超級工廠，該工廠於2020年1月開始生產特斯拉Model 3汽車。預計當達到滿負荷狀態運轉時，該公司每年將生產50萬輛Model 3和Model Y汽車。

與此同時，特斯拉正在建設或考慮建設四座超級工廠：

1）柏林超級工廠，馬斯克於2019年11月宣佈了這個消息，在延遲了三個月後，該工廠於2020年6月破土動工。與上海工廠類似，柏林工廠預計每年為附近市場生產50萬輛汽車，它預計將於2021年7月開始生產汽車。

2）美國中部超級工廠，該設施預計將幫助支持北美東部市場。這將有助於生產更多的Model Y汽車，以及將於2021年末上路的CyberTruck。今年5月，曾有媒體報導稱，特斯拉已經將選址範圍縮小到德州奧斯汀和俄克拉荷馬州塔爾薩。在奧斯汀的公開會議上，特斯拉全球公共政策高級總監羅漢·帕特爾(Rohan Patel)表示，該公司已徵求「落基山脈以東幾乎每個州和州長」的報價。不過，該公司在會議上面臨著公眾的顯著反彈，特別是圍繞工人安全和馬斯克本人。

3）亞洲超級工廠：這個計劃現階段看來似乎有點兒含糊，但馬斯克已經證實了這座工廠計劃。人們對特斯拉可能在哪裡建設這處設施知之甚少，但有些線索可循。最近有報道稱，LG Chem將開始在韓國為特斯拉生產電池，同時還將在其位於大陸南京的現有工廠。特斯拉的合作夥伴松下也在日本為該公司生產電池。在現有生產線附近建新的設施可能是明智之舉。正如馬斯克的推特所暗示的那樣，工廠將設在大陸以外的地方，這增加了韓國和日本的機會。

4）英國超級工廠，這可能是特斯拉再建四座工廠中被談論最少的，馬斯克本人從未公開承認過考慮建設這樣的設施。馬斯克在2019年11月的一次採訪中表示，英國脫歐會引發很多問題，在英國建設工廠風險太高。英國於2020年1月脫離歐盟，進入雙方同意的過渡階段。上個月，有報導說，英國政府正在尋找超過37萬平方公尺的工業空間，用於電動汽車的研究、開發和製造工廠。傳言中的一個地點是薩默塞特佔地263萬平方公尺的Gravity工業園。據報導，特斯拉與英國此舉有聯繫，據說馬斯克的私人飛機於6月3日到達盧頓機場，當時他參觀了該工業園，19小時後才離開。此舉在簡化國際生產線方面可能很有意義，因為這將是特斯拉第一家位於右側駕駛地區的工廠。

改變世界的能源使用方式聽起來很棒，但特斯拉的這些新設施也會帶來污染嗎？特斯拉在2019年影響報告將工廠排放描述為「生命週期排放的重要組成部分」，但也指出它們這種排放「相對較小」。國際清潔交通委員會（ICCT）2018年2月的一份報告得出結論，在其生命週期內，每輛電動汽車平均比內燃車少排放30%。

然而，ICCT的報告也指出，電動汽車生產會比傳統汽車生產產生更多的排放。在擁有兩年後，電動汽車在減排方面開始超過傳統汽車。很明顯，特斯拉在其所有業務中實現100%可再生能源的目標可能會在擁有電動汽車的環境問題上做出重大改變。隨著特斯拉增加生產線，這些問題將再次成為人們關注的焦點。

(中時電子報)