今年上半年房市交易受疫情影響，六都整體買賣移轉棟數略為下滑2.1%，住商機構企劃研究室依據六都地方政府資料，統計六都近5年、上半年度的家戶購屋比，今年六都上半年家戶購屋比1.72%，跟去年同期相比下滑0.08個百分點，其中桃園市區域買氣最強勁，家戶購屋比2.40%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，平均每100戶就有2.4戶買房。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年前4個月受疫情影響讓買方轉為觀望，不過自用買盤支撐及高端資金布局，5、6月份房市買氣明顯回溫，其中桃園市話題多、具人口紅利優勢，且房價低於雙北，區域買氣居冠六都。

家戶購屋比是統計評估區域買氣的指標之一，家戶購屋比越高，代表該區域的家庭購屋意願越強，今年六都上半年家戶購屋比最高者為桃園市的2.40%，台中市2.03%、新北市1.7%、台南市及高雄市皆1.50%，平均房價最高的台北市1.27%敬陪末座。

郎美囡分析，桃園市人口正向成長，除了政策頗獲民心外，各個重劃區不僅房價親民，建設更是亮點，造就在桃園市成家購屋者相對多，高雄市及台南市在去年上半年表現佳，惟今年缺乏利多話題，加上疫情等干擾因素，因此買氣緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，從各項數據可觀察到目前不動產市場買氣處於緩步增加的趨勢，尤其國內疫情受控，加上銀行銀根寬鬆與低利環境推波助瀾，不動產市場在多方挹注下，今年下半年交易量穩中求進。

(時報資訊)