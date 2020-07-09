行政院長蘇貞昌今（9）日在行政院會表示，全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，預計全球經濟將續受衝擊，請副院長沈榮津、秘書長李孟諺協同主計長朱澤民協調各部會，即刻盤點受創產業需求，務實籌編追加紓困特別預算，於2周後在院會中提出，送請立法院審議。

蘇貞昌聽取國發會「國內外經濟情勢」報告後表示，台灣自6月7日擴大鬆綁防疫措施以來已滿月，連87天本土零確診。但全球疫情持續升溫，截至昨（8）日確診人數突破1100萬人、逾54萬人死亡，近期許多國家甚至出現第二波疫情，整體國外疫情仍相當嚴峻。

在疫情未趨緩情況下，全球經濟續受衝擊、多數國家陷入負成長，貿易動能持續低迷。各國為挽救經濟與失業問題，紛紛再擴大追加預算救經濟。蘇貞昌表示，台灣因超前部署、紓困措施及時到位，解封後許多內需產業逐漸回溫，但製造業及觀光運輸等產業仍受影響。

蘇貞昌指出，在新冠肺炎疫苗開發出來前，國際人流往來仍具相當風險，經貿情勢也充滿高度不確定性。台灣是高度倚賴出口國家，製造業等以出口導向產業受國際經濟景氣連動密切，人流往來受限亦使觀光運輸等產業持續遭受衝擊。

蘇貞昌表示，政府在此艱困時期仍要顧產業、撐廠商、守就業，協助產業保有基礎、度過難關，對仍受衝擊產業持續進行紓困與協助，除持續納編艱困產業的員工薪資及營運資金補貼，防疫方面亦不可鬆懈，防疫物資、疫苗採購及研發等經費請一併納入。

蘇貞昌強調，國家經費有限，各部會態度非常積極，但政府需把錢用在刀口上。請各部會共體時艱、將預算籌編完善，政府會扛起責任，協助已逐漸好轉的產業轉骨升級，並持續協助仍陷困境的產業度過難關。

國發會表示，政府紓困措施有效減緩疫情衝擊，發揮支持經濟、穩定就業效果。截至1日共發放922億元紓困現金、嘉惠近467萬人。融資貸款已核准1.32兆元、紓困約116萬戶，並協助約579萬個個人、家庭、業者減輕負擔。

受疫情影響，國內外主要機構下修台灣今年經濟展望、介於-4％～1.8％間。不過，主計總處預估，台灣今年首季經濟成長率為1.59％，且防疫規範擴大鬆綁已國內需求逐漸回穩，預期台灣經濟可望在第二季落底、下半年起逐步回升。

(時報資訊)