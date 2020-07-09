大立光(3008)公布2020年第2季季報，2020年第2季合併毛利率為68.63%，季減1.17個百分點，為歷年同期次高，單季稅後盈餘為49.88億元，季減25.77%，單季每股盈餘為37.19元，累計上半年每股盈餘為87.29元。

受到新冠肺炎疫情導致全球智慧型手機需求疲弱影響，大立光第2季合併營收為126.5億元，季減4.27%，年減10.16%，營業毛利為86.82億元，季減5.88%，年減11.4%，單季合併毛利率為68.63%，季減1.17個百分點，年減0.97個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為74.79億元，季減4.81%，年減12.19%，單季營業淨利率為59.12%，稅前盈餘為69.43億元，稅後盈餘為49.88億元，季減25.77%，年減23.85%，單季每股盈餘為37.19元；累計上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

若以產品組合來看，2020年第2季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占40%到50%，8M以上約占10%到20%，其他產品約占0%到10%。

(時報資訊)