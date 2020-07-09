立委郭國文舉行公聽會討論南科三期生活圈增設國中案。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區帶動鄰近行政區發展、人口增長，學區中小學學生人數爆量。立法委員郭國文9日邀地方人士與相關主管單位於善化區公所舉辦公聽會，爭取於南科附近設立新國中，目前共識較大的是由善化高中來增設，待台南市教育局提出方案送教育部國教署，再由國教署兩個月內提出可行與否之回覆。

郭國文去年順利爭取南科三期落腳台南後，仍持續追蹤相關進度，9日上午特地再邀集南科管理局與相關單位召開公聽會，期待原訂2026年營運的規畫，能提早到2024年就達成。

南科管理局鄭秀絨副局長表示，南科三期已於6月3日發包擴建計畫實質規劃，並進行土地配置優化之協調會議，預計7月30日辦理第一次土地取得公聽會。而相關之出流管制規劃、計畫審查，以及用水用電計畫都預計今年底會完成。

而針對地方南科周邊新社區持續爭取設立國中，南科管理局表示也一直與市府教育局協商討論。

教育局副局長吳國珉表示，各方討論有幾個方案，包含南科新設第二所實驗國中、市府於LM區新設國中、以及由善化高中改制為完全中學並設置國中部。

考量南科新設實驗中學仍有園區名額限制，以及目前新設國中用地不足問題，目前討論第一優先是由善化高中增設。與會民眾多能支持此方案，但國教署與善化高中表示仍有一些問題需克服。

郭國文說，過去南科是以「生產基地」為規畫概念，但現在應該是以「生活區域」、「生活圈」的概念來與南科三期一起規畫，市府應對於A、B、C、N、O等浮動分區能一併開發，包含相關的交通建設、先進運輸等也同步進行，讓生活圈規畫與南科三期一起完成。

而關於教育用地設施需求，郭國文表示討論結果是LM區之文教用地預留為國小使用，而小新國小西側用地也儘速辦理徵收供校舍擴充使用。同時也請都發局在南科周遭特別針對文教、運動休閒、展演空間等生活機能規畫，以因應未來所需。

至於增設國中案，目前共識較大的是由善化高中來增設，可能尚有一些細項需研議，但由教育局下周提出以善化高中增設國中之優先評估方案送教育部國教署，再由國教署兩個月內提出可行與否之回覆。

(中時 )