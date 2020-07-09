美國經濟數據露出曙光，加上人民幣連續兩天上漲，美元指數持續走弱，一度跌破96。有分析師指出，美國確診人數暴增與即將到期的刺激措施若無法延長，這兩大因素恐拖累美元再度下探。

今年3月爆發股災，美元因市場避險需求增溫而大漲，但隨著疫情減緩，美元指數近期從高點下跌6%，近兩周以來，一直在96.35至97.7之間震盪，若從97.70的M頭回檔，可能摜破96.35支撐，甚至下看94.70。從技術面來看，出現50日移動均線跌破200日移動均線的死亡交叉，暗示美元指數有進一步走弱的風險。

市場分析師Karl Schamotta指出，美國優越主義在這場疫情危機中光環盡失，加上美國經濟成長步調從領先逐漸轉為落後，導致美元淪為被市場狙擊的箭靶。

另有分析師表示，美國確診病例激增與國會對企業和家庭即將到期的紓困計畫若無法延長，美元也可能再次下探，成為美元投資人另一夢魘。此外，聯準會將利率維持在低檔並祭出經濟刺激措施，此舉可能導致美元走弱並推升物價壓力，而這有利於金價攀升。

(中時電子報)