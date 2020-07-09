台鐵電車線沒電！台南=保安列車延誤 14:552020/07/09 中時電子報 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵電車線沒電！台南=保安列車延誤。(台鐵app) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受台南＝保安間東正線電車線沒電事故影響，台鐵自13時48分起，台南=保安間各次南下北上列車均有延誤情形，受影響的車站有台南、保安，預計恢復時間為下午3點半。 (中時電子報) #台南 #保安 #台鐵 #電車線 #沒電 #延誤 #台鐵延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南機械展 客源湧現 04:102020/07/05 財經要聞 板橋、臺北、萬華車站7／22起更換道岔 14 列次延誤5~15分鐘 13:002020/07/05 生活 4遊客闖平溪隧道 駕駛無奈：別拖我當劊子手 15:342020/07/05 社會 台鐵局長張政源 顧本業、衝附業﹗深耕軌道經濟 04:102020/07/06 企業經營 人物側寫－改善員工福利 帶人也帶心 04:102020/07/06 企業經營 台博館攜手台鐵局 鐵道園區終於開幕 15:032020/07/06 生活 解決北屯路塞車11月打通東光路至松竹車站 16:172020/07/06 寶島 衝台南HIGH一夏品嚐鮮甜芒果冰 住宿還抽百萬大獎 16:072020/07/06 新消息 日本火車便當真的好吃？網曝1優點：大勝台灣 16:072020/07/06 日常 台南》古文成畫作，台南光華高中推「扇畫展」 15:112020/07/07 寶島 生活熱門新聞 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 北捷月票搭破萬3神人曝光 公運處揭2共通點 - 生活 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 假Coser深夜又脫！「全裸趴床」直播嗆C圈 網狂刷：站起來說 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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