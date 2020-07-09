美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三表示，隨著美國部分州重新實施新冠肺炎相關的限制措施，經濟可能會受到一些影響，然而美國經濟正在V型復甦，如果再次進行全國性封鎖將是一大錯誤。

外媒報導，美國新冠肺炎確診病例在7日突破300萬例大關。但庫德洛在白宮記者會上表示，他並未看到病例激增對經濟的影響，儘管佛羅里達州、德州和加州等採取各種措施來緩解疫情，對經濟多少會造成損失。

他說，美國目前正處於V型復甦中，沒有看到許多分析師口中的所謂二次衰退的跡象，若再次關閉經濟將釀下大錯，「這將傷害所有人，不僅僅是企業，整個V型復甦都會破滅。」庫德洛說道。

美股近期多頭氣盛，但已有專家對此波漲勢提出警告。Invesco首席全球策略師胡波（Kristina Hooper）指出，美國眼前的最大風險是，倘若疫情失控導致醫院不堪負荷，屆時各州政府會再度實施經濟封鎖。

(中時電子報)