高雄港第六貨櫃中心9日上午7點迎來全球最大2.4萬箱（20呎櫃）貨櫃船「韓遠格但斯克」彎靠，這艘船是與陽明海運同屬THE聯盟的韓新遠洋（原名韓國現代商船）所有，未來現代這一系列8艘同級船將投入聯盟的亞洲-歐洲FE3航線。這艘船船隻甲板面積相當於3.4個足球場大，船高約20層樓，船長399.9米，超過高雄85大樓的347.5米。

由於船隻去程與回程都有彎靠高雄港，每周該系列船隻有兩次彎靠高雄港，開始定期航行亞洲－歐洲航線，陽明擁有其中3,500箱艙位。船隻今日彎靠高雄時裝載有8,468箱貨櫃，在高雄裝上2,608箱貨櫃。

現代商船在高雄港擁有5個自用碼頭，但是船隻太大，只能彎靠陽明旗下的六櫃，且依聯盟協議，聯營船必須彎靠地主國船公司碼頭。現代這一系列2.4萬箱貨櫃船共12艘，都是現代自有船，是韓國政府在該國韓進海運倒閉後，挹注約45億美元資金，全力扶植韓新遠洋建造的系列船舶。新船首航高雄時，港方派船噴水迎接，並致贈首航紀念牌。

韓遠這一系列船舶原未規劃彎靠台灣，但今年因新冠肺炎疫情，航線重新整併，並進行汰小換大，FE3航線原1萬多箱貨櫃船升級為2萬箱以上船舶航行，今年6月4日，同屬THE聯盟日本ONE航運旗下的商船三井2萬箱貨櫃船，剛彎靠過六櫃。

「韓遠格但斯克」（HMM GDANSK），可裝載23,964箱（20呎）貨櫃，船隻籍設在巴拿馬，船長399.9米、船寬61.18米，船高33.2米，總噸22.83萬公噸。由於船高僅算到甲板，甲板上還有住艙與駕駛台約30米高，因此總高度約20層樓高。

這麼大的船能夠浮在海面上，台灣國際造船公司總經理曾國正說明，鋼鐵的比重比水大，故鐵會沉入水中；然而將近400公尺長的鐵殼船卻能浮在水上，那是因為船並非實心全部塞滿鋼鐵，船殼內部的空間讓全船的平均比重比水小，所以船不會下沉。

新船加入FE3航線後，搭配商船三井等船隻，航行寧波－上海－廈門－高雄港－香港－鹽田－蘇伊士－鹿特丹－漢堡－安特衛普－倫敦－蘇伊士－傑貝阿里等港，提供每周一航次運務。

船隻約10點半完成彎靠高港六櫃，港務公司董事長李賢義在首航典禮上指出，高雄港為亞太地區中樞港，有能力承接2.4萬箱船舶進港，具有指標意義，未來高雄港將朝硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級，洲際二期計畫第七貨櫃中心預計在111、112年完工，再加入五座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，持續塑造優質、健全的港埠經營環境，與航港業者攜手合作，為我國經濟發展注入源源不絕的成長動能。

航港局局長郭添貴則指出，因為第六與第七貨櫃中心大船入港與裝卸櫃量提升，交通部非常重視第七號國道建設，超前部署希望在各方努力下順利完成。

韓新遠洋船務代理公司董事長金榮太表示，高雄港是亞太地區重要集貨港，2,4萬箱船舶投入對於貨櫃量提升有幫助。韓新遠洋高雄貨櫃碼頭公司董事長崔壯豪則感謝港務公司對韓新遠洋的協助，以及貨運承攬業提供貨量支持，因應加入THE聯盟配置FE3航線，透過高雄港來處理貨載，相信能夠增加櫃量，讓高雄港向全球前十大貨櫃港來邁進。

應邀觀禮的高雄科技大學教授楊鈺池則指出，能迎來全球最大貨櫃船，不僅代表高雄港有能力處理2萬箱以上船舶，也證明高雄港的優越地理條件與良好軟硬體設施。

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