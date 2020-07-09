彩繪希望繪畫比賽第三名得獎作品「生命中最後美麗的天空」。（癌症希望基金會提供／林周義台北傳真）

旅法藝術家陳怡君，獲法國布洛涅比揚古市公立優秀藝術人才獎第二名肯定之際，乳癌3期卻搶先一步來敲門，讓她不得不返台治療，心情跌落谷底，一度想寫遺書。在得知需要動手術後，她決定在術後畫出自己消失的乳頭，向過去道別，儘管肉體改變，但至少靈魂還可以繼續修煉。

陳怡君得知自己罹癌後，不敢奢望歸程、做任何事提不起勁。在得知需要動手術的第二天，她決定把自己的樣貌畫出來，原本乳房的位置上，乳頭已經消失，刀痕長及腋下，身上裝著的膠感擴張器，還有引流管自身體插出。

在朋友的鼓勵下，陳怡君以｢自畫像｣為名投稿，並獲得第8屆彩繪希望繪畫比賽癌症病友組首獎肯定。她表示，「用自己熟悉的畫畫方式來呈現並將我的身體展示給別人看的這一點，除了是學習放下與接受，也是一個與自己和解的過程。｣

另一方面，平面傳播工作者林欣怡，因來不及與血癌離世同學道別，又因過去曾車禍損傷脊椎及腰椎，必須忍受疼痛，每天臥床看天花板，10年前不僅轉職心理師，並利用原本的工作經驗與人生經歷，陪伴病人走完最後一哩路。她以「生命中最後美麗的天空」為名投稿參與彩繪希望比賽，期盼逆轉大眾對安寧的迷思，該作品也獲彩繪希望繪畫比賽第三名的肯定。

林欣怡表示，就像我畫裡所描繪的眼睛，當初我們知道這位病人原本就喜歡到戶外，女兒想讓他臨終前可以到花園再看看世界，也許醒著的時間很短暫，所以趁著好天氣我們與女兒一起推他到花園，但誰說臨終前就必須一直躺在病床看著天花板？住在安寧病房也可以開畫展、打麻將、寫書法、唱歌、環遊世界，甚至用VR在森林漫遊，只要是病人想要的或是有意義的，我們都願意努力嘗試，因為這是以身為一個人的生活，而非只是病人在等死。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，完成治療不容易，尤其結果的不確定與不如預期，癌友、家屬及醫療團隊都需更多的支持，才能維持強健的心理素質以抵抗癌症威脅。美商默沙東藥廠台灣分公司總經理中島理惠也表示，追求更多更有效的藥物來幫助病人一直是默沙東的使命，但我們更在乎癌症病人的心理需求，希望透過激勵人心的故事，持續傳播正面能量給更多與生命奮戰的朋友們。

癌症希望基金會表示，本屆彩繪希望共選出癌症病友、病患親友、醫療團隊及兒童特別組31幅得獎作品，目前已在線上展出，想欣賞更多的畫與話，歡迎上癌症希望基金會官網，搜尋｢希望藝廊｣。

(中時 )