行政院副院長沈榮津遭疑在經濟部長任內包庇唐榮弊案，行政院發言人丁怡上午表示，沈榮津昨已澄清，並未包庇本案；而以密件處理，則是不想影響到上市櫃公司的營運。

丁怡銘表示，沈榮津辦公室昨已聲明，在第一時間接獲檢舉案時，已請政風處將案子送交國營會查處，並未包庇、隱藏；至於密件部分，是怕影響到上市櫃公司的營運，所以當然會比較小心。

丁怡銘轉述，針對社會觀感不佳或違法部分，聲明也強調依規定處理，且唐榮公司總經理張仲傑昨已先請辭。

(中時 )