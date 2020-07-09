國際奧林匹克委員會於2019年度以「運動與永續發展建築」為主題，進行國際奧會奬座甄選及授予，我國由國立體育大學獲頒殊榮，今日由中華奧會主席林鴻道頒授獎座予國立體育大學邱炳坤校長，以表彰國立體育大學對於永續發展運動建築之貢獻及成就。

國際奧會於1985年起創辦國際奧會獎座（IOC Trophy），每年頒授的主題獎項會視當時趨勢而有所不同，旨在表揚及肯定各國國內對該領域有所貢獻的人員，並委請各國國家奧會甄選與推薦，分別授予獎座。2019年國際奧會獎座的主題為「運動與永續發展建築（Sport and Sustainable Architecture）」，其定義為符合促進永續發展及乾淨能源之運動建築（運動設施、運動組織總部、運動俱樂部、訓練中心等），期望藉由推動與發展環保意識之宣傳活動、回收再利用觀念、使用無汙染建材等，教育及賦權年輕人保護地球的意識。

中華奧會於國際奧會公布此獎項甄選資訊後，隨即發函各縣市政府單位及全國體育相關大專院校，並於官網公布，以利評估後向國際奧會提名。本次共收到4所學校投件，經由中華奧會召集環境與體育產業相關專家學者進行評選會議，國立體育大學不僅擁有多項符合永續發展設施外，亦致力於校園發展奧林匹克教育及精神，故決議頒發2019年度國際奧會獎座予國立體育大學。

國立體育大學設校於1987年，肩負國家任務負責培育優秀運動選手，並維護體育園區環境與場館供民眾休閒遊憩、菁英選手競技訓練、奧林匹克教育、競賽、帕拉林匹克運動推廣與菁英身障選手培訓使用。自創校以來，除了培育出國家隊選手在國際比賽及亞、奧運會已為我國爭取獎牌數百枚，校園更是林口特定區都市計畫內含的重要公園綠地。園區場館的規劃與建設，都是在深度考量大自然環境、永續經營可行性以及歷經嚴謹環境評估後才付諸執行。國內體育院校龍頭之一的國立體育大學不僅致力於培育運動人才，也更有遠見地發揮國際奧林匹克永續發展精神，園區更是學校奧林匹克教育的場域，園區朝著綠建築與節能方向規劃，領先其他學校而在諸多場館設立之初連同綠建築標章申請，提供民眾一處運動與休閒的非常完善場域。

這次國立體育大學在申請的文件中，特別點出100年建置的田徑場，當時建築本體通過「綠建築指標綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、室內環境、水資源及汙水垃圾改善」等7項指標認證，取得綠建築銀級標章。主場館看臺建築除具有多功能性，且建築造型更是極具特色，將國立體育大學之運動、休闊、人文健康等高等教育的理念，展現在環境建設中，建築環境設計與教育理念相依託而存在，使校園具有不可分割的連續性的整體環境氛圍，結合營造出因地制宜和多樣化的高雅人文環境，並與國立體育大學體育博物館建築型成一動一靜，相互輝映。

體育博物館所在地圖書館落成於102年，當時亦通過「綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳、廢棄物減量、室內環境、水資源、污水垃圾改善」等八項指標認證，取得綠建築黃金級標章。圖書館五樓設立我國首座綜合性體育博物館，不定期舉辦運動競技相關文物特展。2020年適逢東京奧運，體育博物館也特別與中華奧會以及國內多所大學博物館合作進行以奧林匹克為主軸的聯展，透過海報與文物向民眾介紹古希臘奧林匹克競技場遺址、歷屆奧運特色，以及奧林匹克精神。目前也朝向數位體育博物館典藏方向，期待讓國人與國際人士更進一步了解我國競技體育發展史。

近年來，國立體育大學亦延續配合教育部推動「太陽光電2年推動計畫」政策，陸續於圖書館、教學研究、綜合科技大樓、學生餐廳、學生宿舍與運動中心等建築物建置太陽光電發電設備，藉此教育及宣導師生能源利用與環境永續及打造綠能低碳環境之重要性。持續打造綠能校園，太陽光電永續無限；延續校園景觀、生態環境精神以實現永續校園之終極目標。

國立體育大學以「運動綠建築及節能園區為主題」向中華奧會提出申請，符合旨揭獎項永續經營之宗旨，未來亦將致力於打造適合國人運動休閒遊憩場域，並藉由國際競技與休閒運動交流，營造我國運動與生態友善的國際印象。

(中時 )