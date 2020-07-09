聯強(2347)自結6月合併營收約290億元，較去年同期成長14%，也較5月增加21%，並且已連續兩個月呈現月對月成長走勢。第二季合併營收約為761億元，較第一季增長近11%，上半年合併營收約1448億元，年減率收斂至9%，公司並對下半年表現審慎樂觀。

聯強國際表示，亞洲疫情持續趨緩，各國陸續擴大解封範圍並加重振興經濟的力道，第二季市場狀況逐月好轉。尤其6月份，聯強各地區呈現爆發性的成長，不論年增或月增都有不錯的表現：其中大陸地區年成長達21%；紐澳、印尼、香港更有30%~50%以上的年成長，並同時創下6月歷史新高的紀錄。

聯強第二季合併營收為761億元，較第一季增長11%，較去年略減2%，但若排除匯率影響數，則較去年同期有2%的成長。從區域角度，紐澳較去年同期大幅成長超過4成，並創下同期歷史新高；大陸地區較去年同期成長4%，季增達27%。其他各地區第二季相較去年則微幅下滑。

從產品角度，與居家辦公、遠距通訊教學、宅經濟有關的產品，如筆電、資料中心、網路資安、雲端服務、電競遊戲等，需求依然強勁，均達到雙位數甚至翻倍以上的年成長。

第二季四大類產品除消費性電子產品外，仍較去年同期下滑；但若與第一季相比，除手機市場依然疲軟、季減17%外，資訊與元件產品分別季增6%與20%；消電更有季增40%、年增55%的表現。

展望下半年，聯強表示，雖然疫情的變化與不可預測性仍高，但各國政府振興經濟的決心與力道，強化了企業投資與終端消費的信心，再加上第四季有諸多重量級新產品上市，對下半年的表現審慎樂觀。

聯強第一季毛利率創9年新高，營運表現穩健。第一季營收687億元，比去年同期下滑近16%；毛利率4.92%，年增0.4個百分點；稅後淨利約18億元，年增率近7%，EPS 1.08元；過去兩年大力推動的精實計畫展現成效，2020年第一季在毛利率、營業利益率和淨利率均創下9年來的新高。

(時報資訊)