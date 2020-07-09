台61線7／11路面施工 6點到18點封閉龍井、伸港和線西閘道 15:112020/07/09 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線7月11日路面施工，上午 6點到下午18點封閉龍井、伸港和線西閘道。（彰化工務段提供／吳敏菁傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公路總局第二區養護工程處彰化工務段辦理台61線157K至174K龍井至洋厝南向路面擇要改善工程，訂於2020年7月11日（星期六）上午6點至下午6點進行施工，施工期間採封閉南向龍井、伸港、線西閘道，將於龍井交流道引導用路人改道台17線。 彰化工務段表示，執行道路封閉交維期間造成用路人通行不便之處，誠請諒解及耐心配合，並請多利用公路總局省道即時路況系統查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。 (中時 ) #龍井 #彰化 #公路 #公路總局 #路況 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 搭手扶梯站左邊被提醒！她反骨嗆這句 4千網友讚爆 - 生活 北捷月票搭破萬3神人曝光 公運處揭2共通點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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