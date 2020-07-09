公路總局第二區養護工程處彰化工務段辦理台61線157K至174K龍井至洋厝南向路面擇要改善工程，訂於2020年7月11日（星期六）上午6點至下午6點進行施工，施工期間採封閉南向龍井、伸港、線西閘道，將於龍井交流道引導用路人改道台17線。

彰化工務段表示，執行道路封閉交維期間造成用路人通行不便之處，誠請諒解及耐心配合，並請多利用公路總局省道即時路況系統查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。

(中時 )