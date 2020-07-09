被指控酒醉鬧事的劉姓女子，對雪茄、紅酒有深入研究。（翻攝劉女臉書）

北市1家料理和牛的餐廳老闆指控，經營雪茄、紅酒事業，曾與藝人李妍憬鬧上社會版面的劉姓千金網紅，上月19日在餐廳喝醉酒後，言行騷擾客人，蘭姓老闆表示劉女不尊重服務業，行為脫序，劉女則透過媒體要求店家拿出證據，「請找當天客人出來，如果有錯我會道歉。」

店家指控，上月19日晚劉女到店內用餐，席間喝了香檳、紅酒，約1個小時後音量變大，店員上前要求降低聲量，不料遭劉反嗆：「滾！這裡沒你的事！」、「你沒資格跟我講話！」

店家表示，劉女後來還走到隔壁桌，向客人表示：「可不可以抽煙？」氣氛被劉女弄得非常尷尬，隔壁桌客人最後餐沒用完便草草買單，店家還打5折致歉，但事後客人仍在google留給店家一星負評，讓蘭姓老闆有些氣憤。

店家表示劉女後來不願道歉，非常不尊重服務業，鑑於她兩次來的消費都有狀況，以後不會讓她再上門，並且希望劉女可以正式道歉，對於店家指控，劉女則認為沒有證據，且店家還發動網路來霸凌她，讓她非常很委屈。

據了解，劉女家境富裕，家族從事營造生意，她對雪茄、美酒都有深入研究，也不時在臉書po文分享，2016年10月，劉與藝人李姸憬酒後搭計程車，與賀姓運將發生衝突，雙方互告傷害，劉女也意外被捲入新聞版面中。

(中時 )