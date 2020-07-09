蘋果（Apple）宣布從7月9日起至9月29日推出開學季專案，學生以教育優惠價選購符合條件的 Mac 或 iPad 優惠組合，即可擁有 AirPods，補差價還能升級為 AirPods Pro。這是第一次蘋果開學季活動直接搭送AirPods，有興趣的朋友可把握機會。

蘋果的iPad 搭配 Apple Pencil 及鍵盤可以變身為筆記本、掃描儀、繪畫板、作業本等各類工具；Mac則能幫助學生大膽實踐自己的創意。基於Continuity特性，學生們可以在 iPad 上開始勾勒草圖，然後在 Mac 上接著繼續創作。iPad 和 Mac 都擁有滿足一天所需的電池續航，可輕裝上陣穿梭於學校、圖書館、咖啡店、實驗室等等。

搭配AirPods，同學之間不僅可以用各自的 AirPods 共享同一 iPad 上的影片或者音樂；AirPods也可在多個蘋果設備之間無縫切換，例如iPhone 或 Apple Watch，以及Mac。iPad第七代、iPad Air、新iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro等產品都符合本次開學季活動的範圍，新購iPad、Mac設備的用戶都能享有Apple TV+免費收看一年的資格，學生則是可以享有3個月Apple Music免費暢聽的資格（裡頭也包含Apple TV+存取資格），並可在試聽期滿之後以每月NT$70學生價續訂。

蘋果經銷商STUDIO A旗下 Straight A校園門市於今日啟動「振興開學季」活動，搭配蘋果開學季活動，並可收振興三倍券。（STUDIO A提供／黃慧雯台北傳真）

針對一年一度的開學季優惠，蘋果經銷商STUDIO A旗下 Straight A校園門市於今日啟動「振興開學季」活動，凡以現金購買MacBook、MacBook Pro、iMac或iMac Pro系列主機，贈送好禮三選一，除可選擇AirPods外（價值5,290元），還可挑選兼具擴充埠及大容量儲存碟功能的SSD 512GB Hub（價值5,690元），或潮流時尚Pix LED包包（價值7,990元）。全台大專院校學生及全國老師憑學生證或教師證均可享有教育優惠，以MacBook系列來說，教育優惠可省1,600元~6,500元、iMac 系列可省6,300元～12,800元，同時還可搭配使用振興券（註：蘋果官方管道不收實體振興券，還請留意）。

此外，若想採用分期或刷卡方式付款，STUDIO A除同享師生教育優惠，且提供信用卡最高30期分期0利率、LINE Pay及街口支付服務。持「中國信託LINE Pay卡」於全台STUDIO A門市刷卡消費，即享 LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)；教育優惠搭配SA Care2.0全方位保障計劃，可享主機5%折抵等好禮多選一優惠，還有舊機換新機 Apple + Andriod 折抵100%的方案可使用。

(科技)