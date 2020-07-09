最高法院長年施行「限量分案」，致積案嚴重，廢除與否成為外界焦點。最高院院長吳燦今表示，廢除「限量分案」勢在必行，預計明年元月起解除，最高院近年歷經風風雨雨，希望「限量分案」是審判之外的最後一項工作。

吳燦表示，雖要執行廢除「限量分案」的政策，但他本身是審判出身，絕對跟法官們站在同一陣線，目前正在制定一些方案，希望法官負擔不會太重，相關法規的修訂方向，近期就會定調，魚與熊掌不可兼得，終審法院畢竟跟事實審法院不同，「限量分案」讓最高院法官有更充裕的時間去思考法律面問題。

吳燦說，相較外國最高法院可能要處理全面性的司法工作，我國最高院相對比較單純，只有一個工作，就是審判，所以，審判量能、品質提升才是最重要的意義。最高院這幾年來面對風風雨雨，希望「限量分案」是審判之外最後一項工作，解決後將全心全力放在審判職務上。

「限量分案」制度讓每位法官每月分案15件左右，導致最高院持續積案，新上訴的案子可能要「排隊」長達1年之久，影響上訴人的權益。依最高院統計，截至今年6月，刑事目前有2301件存科待分，民事則有3198件存科待分。

(中時 )