為防止業者將我國培育品種的稻米流至國外，再以低價傾銷回國，農委會於上周預告增訂「限制輸入我國之稻米貨品」草案，未來若發現進口稻米中含有我國品種的稻米，將予以退運或開罰，最高可依植物品種及種苗法第55條開罰150萬元，並得以沒入，新制最快9月上路。

農糧署副署長莊老達表示，去年農委會發現一批從越南進口的稻米中，竟含有我國稻米品種台南11號的DNA，亦有廠商反映東南亞有不少產地種植台灣品種的稻米，再回頭賣給台灣，為避免業者利用東南亞低成本的優勢，種植台灣品種稻米來打壓國內產業，因此決定修訂新的行政管制措施予以管制。

莊老達說，這是台灣首度針對農糧類增訂措施防止國產種苗外流傾銷，原本農糧署自行進口的稻米就有規定不得為國內品種，但施行「採購銷售同時招標」（SBS）制度的業者則無規範，因此這次祭出新規也可讓2制度的規範趨於一致。

依照WTO規定，進口國不得限制生產國的品種進入，但為保障進口國自己的品種，得以立法保障該國品種權，我國植物品種及種苗法亦規定，基於保護植物品種的權利，政府得予以限制。

而進口越南米與國內生產的白米價格差多少？莊老達指出，越南因勞力、土地等成本低，每公斤白米價格在新台幣25至30元之間，台灣白米則在每公斤40元左右。

莊老達補充，開罰150萬必須要滿足種苗品種在生產國當地進行註冊這項條件，這次受害的台南11號因未在當地登記，因此無法開罰，只能予以退運，但他強調退運對廠商而言就已是相當嚴重的處罰。

本措施於上周3日公告後，滿60天若民間無其他意見即可上路施行，莊老達說新制最快9月上路，但真正適用要等到明年公糧重新進行招標時，時間點約在明年5月。

(中時 )