高雄市長補選,國民黨的李眉蓁引用已故英國戴安娜王妃的一句名言吐露自己參選至今的心聲,坦言參選後,很多人都質疑她憑什麼當市長,但是就是秉持幫助人的心態,一步一腳印,如戴妃所說,「幫助別人在我生命中不可缺少,像是命運的安排。」

李眉蓁在臉書先以戴安娜王妃的名言吐露自己選市長的心聲:「幫助別人在我生命中不可缺少,像是命運的安排。」-英國黛安娜皇妃(Helping people in need is a good and essential part of my life, a kind of destiny-Diana In Angola)。

最近有些人質疑她:『妳憑什麼當市長?妳當市議員期間沒有替高雄市做什麼,妳連當議員都不配!』李眉蓁對此回應,「我在當高雄市議員的這三屆期間,曾獲得公督盟連續兩屆評鑑 問政最認真、以及問政品質最優市議員,在都市發展也是專業前五名。這些都是我替高雄市民們監督市政的證明」。

李眉蓁回憶,在剛當選議員不久,有一位剛滿13歲的小女孩,牽著她媽媽到自己的服務處求助。李眉蓁表示,「媽媽識字不多,個性又靦腆,不太敢開口告訴我她的訴求。反而是那個小女孩,不停的幫媽媽補充內容,盡可能地說明他們的請求。雖然她的身軀是如此瘦小,但直到現在我還沒有忘記她那時候閃亮而堅毅的眼神」。

因為不想讓妹妹失望,李眉蓁連續好幾天努力地協助他們解決問題,並且找了幫助他們的資源。過了不久,她在服務處收到了妹妹的親筆信,當下她很感動,後來不論遇到什麼困難,這都是堅持她繼續一步一腳印走下去的動力。李眉蓁感性表示,「謝謝每一個願意支持我、願意相信我的民眾。你們的大小事,都是我最重要的事」。

