中研院歷史語言研究所助研究員劉欣寧。（中研院提供／林志成台北傳真）

中央研究院年輕學者研究著作獎得獎名單今天公布，共有10人獲獎，其中最年輕得主是38歲的中研院資訊科學研究所研究員鐘楷閔，他的專長領域為密碼學、複雜度理論與量子理論。

今年中研院年輕學者研究著作獎申請案共有90件，包含數理組43件（含跨領域2件）、生命組17件（含跨領域2件）、人文組30件（含跨領域1件），各分組均經過預審、初審、複審程序，再送三組聯席審查委員會討論決議得獎名單。

最終有10位得主脫穎而出：數理科學組4位、生命科學組2位、人文社會科學組4位。每人獲頒獎金20萬元、研究獎助費30萬元及獎牌1面。

鐘楷閔研究員是本屆最年輕得獎人，他的專長領域為密碼學、複雜度理論與量子理論，讓原本需要用到大數計算的密碼演算法，透過平行運算程式及搭配的編譯程式，運算速度得以大幅提升，兼具理論及實務貢獻。

黃彥棕副研究員畢業於臺大醫學系，加入陳建仁院士帶領的實驗團隊後，開啟對於流行病學和生物統計跨領域研究的興趣，他以數理方法研究因果關係，理論和方法皆具原創性，得以解決中介因子分析在基因應用中的重要問題。

另一位得獎者是中研院歷史語言研究所助研究員劉欣寧，她現年41歲，她運用運用大量史料，細緻地分析簡牘文獻，並且開闢新研究議題，成果受到國際學界重視。近年她也跨足數位人文領域，主持中央研究院數位文化中心「『簡牘字典』開發計畫--開放性資料庫的結構及技術探索」，有助於深化台灣與國際間交流合作。

(中時 )