國內稅制繁多，常被以「中華民國萬萬稅」消遣！資深媒體人黃創夏表示，一刷存摺，就發現被政府徵收走了！「才七月初，政府辦正經事的效率從沒這麼高」，他更直呼「中華民國萬萬稅」！
黃創夏在臉書表示，可惡，被「搶劫」了！他說一刷存摺，就發現被政府徵收走了！「才七月初，政府辦正經事的效率從沒這麼高」，這不禁讓他高呼中華民國萬萬稅！此外，黃創夏再度發文表示，憲法規定「人民有納稅的義務！」，但什麼時候也修憲規定「政府有善用納稅人血汗的義務！」，「請注意，是『善用』不是『擅用』！」
網友紛紛表示「恭喜有能力繳稅」、「這是國民該守的規則吧」、「當作是做善事吧!政府每年補助中低收入戶就不知花了多少錢」、「看來創夏兄被狠扒一層皮」、「政府要錢很快 給錢很慢」、「該交的稅就交吧」、「退稅款6/30就入帳了」、「又不是現在才這樣」。
文章來源：黃創夏臉書
(中時電子報)
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