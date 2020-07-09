行政院長蘇貞昌宣布全台各國中小學全面裝設冷氣，用前瞻基礎建設經費323億元替全台10萬間教室改善電力設施及裝設冷氣，還要拚提前於2022年夏季前完成，屆時216萬中小學生上課時都有冷氣吹。對此，國民黨副秘書長李彥秀則是質疑，行政單位還是有三大問題需要解決。

李彥秀在臉書寫下，第一，前後估計所需經費差距過大，從新聞中看到蘇貞昌指示要從前瞻計畫中撥出300多億來補助，這與國教署之前評估的800多億差距甚大，究竟是國教署以前都高估金額來恐嚇立委跟家長，來避免裝設冷氣？還是蘇院長過於低估所需經費，這是我們需要先釐清的；第二，用電不成長目標需彈性調整，之前就傳出部分學校校長為了達到用電不成長的目標，明明學校已經裝設冷氣，卻不願意讓學生使用，所以如果國教署未放寬國中小學這部分標準，恐怕冷氣只會成為學生看得到卻用不到的設備，也讓眾多家長的期盼落空，反而無法達到改善學童教育環境的本意。

另外，李彥秀也認為，後續冷氣電費應由政府負擔，未來全面裝設冷氣後，表示政府認可冷氣是必備設備，既然如此，冷氣之電費自然應由政府負擔，而不應再由各學校的家長會自行負擔冷氣電費，如此才是真正的接地氣，也才能減輕家長們的負擔。

(中時電子報)