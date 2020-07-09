配合政府推出「振興三倍券」，各銀行皆推出信用卡綁定加碼優惠，華南銀行除推出信用卡「早鳥綁定享回饋」，更對信用卡新戶推「新戶申辦再加碼」回饋刷卡金500元。除了提供信用卡綁定消費回饋外，更與各大百貨通路配合消費滿額禮活動，讓振興三倍券能夠發揮最大效益。

各大百貨公司為了提升業績及響應政府振興專案，無不卯足全力紛紛進行加碼，聰明的消費者可以搭配華南銀行信用卡優惠取得更多福利。

舉例來說，遠東百貨超級年中慶活動搭配華南銀行信用卡使用，就可以獲得百貨消費滿5,000元送500元及銀行禮滿6,000元送200元優惠，若再加上華南銀行限量10,000名的限定客群簡訊優惠200元，消費回饋更可高達15％；若再以華南銀行HappyCash & HAPPY GO聯名卡綁定HAPPPY GO PAY消費，額外可再享HAPPY GO點數6倍回饋。

除遠東百貨優惠外，華南銀行信用卡於太平洋百貨豐原店，可享「滿仟送佰爸氣回饋」刷滿5,000元送600元，回饋率高達12％；於台北101購物中心珠寶腕錶大賞，指定店家消費單筆每滿30,000元送1,500元101電子抵用券，刷滿6萬元加計銀行禮/分期禮再搭配101 PAY活動贈101購物金1,200點，回饋價值4,700元，回饋率達7.83％。

除百貨活動外，想要找尋美食優惠，別忘了善用華南食在精彩APP，為回饋廣大卡友支持，華南銀行將於食在精彩APP舉辦「振興經濟華南卡友你最行刮刮樂」活動，只要登錄食在精彩APP就有機會抽中百元刷卡金，再搭配「樂刷樂扣享好康，超值好禮任您選」活動及振興券方案，只要精打細算就能聰明拿好康，如果還不是華南卡友，可到華南銀行官網線上申辦華銀信用卡。

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