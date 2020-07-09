穀保家商應屆畢業生林子崴今日到中職聯盟辦公室遞交中職選秀報名表，在高中是強投豪打，進入職棒後將以左投優勢以投手為主，暫不考慮挑戰二刀流，其中統一獅也有同名同姓的「大格格」林子崴，也曾想過兩人是否有機會同隊，「小格格」林子崴笑說這樣也還不錯。

林子崴將以投手身分報名中職選秀，他在高中三年也以投手為主，穀保家商教練周宗志也曾對他說，以先發培養對他未來較有優勢，也因此他也明白心理與體能都要比別人準備更多，「自己優勢是左投、控球、穩定性，這三年教練讓我穩定成長，場上比現不會大起大落，希望能在2年內上一軍。」

同名同姓又都是從穀保家商畢業，2個林子崴相差7歲，剛好都是左投手，「小格格」林子崴透露兩人私交也不錯，「有想過未來會不會在同一隊，但還是要看球團需要什麼角色，如果能同隊，跟他也算熟，這樣還不錯。」

中職在2015年義大犀牛選秀選到捕手林威廷，與隊上內野手林威廷同名同姓，不過由於球隊與球員的價碼談不攏，最後沒能寫下同隊又同名同姓球員的紀錄。

林子崴也曾向統一獅子崴請教過，「有問過大子崴，進職棒要做什麼準，他說是完全不同層級，不管是心態還是球技，都要把自己準備好，進去職棒盡快適應，因為淘汰速度快，過個幾年沒成績就要擔心了。」

林子崴在高中時期投打雙棲，去年U18世界盃棒球賽更在冠軍賽面對美國隊時，敲出關鍵安打攻下勝利打點，助中華隊奪冠，不過以未來性考量，他將以投手身分報名選秀，他透露目前最快球速約144公里，未來希望提升到148、150公里，「進去會以投手為主，怕身體負擔大，所以暫時沒考慮二刀流。」

高中應屆畢業生林辰勳(左起)、林子豪、林子崴遞交選秀報名表。（鄧心瑜攝）

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