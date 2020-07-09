台中日前傳出「發票怪客」，有客人鑽店家漏洞，平均充電一次1園，狂洗200張連號發票，還錄下影片上傳到網路，此卻舉讓無辜店家被國稅局盯上，懷疑其。年僅28歲的莊姓男子今年5月甫創業卻遇上此事，哀喊：「誠實開發票也有錯嗎？根本讓青年創業無法生存！

28歲的莊姓男子因緣發現無人手機充電站商機，並於5月順利創業。營業方式採會員制，加入會員並儲值後，透過App設定充電時間，並分為1、10、20分鐘，充電完成後會從帳戶扣款，而每充電一次會列印一張發票。但6月初卻引來一位顧客設定充電1分鐘，狂印200張發票，平均每充電1次1元，還拍下影片放在論壇上，結果引來國稅局約談。

莊男表示，創業不易遵守法規開立統一發票，結果卻發生這樣的事情，並指責財政部是濫用公權力，他誠實開發票也有錯嗎？根本讓青年創業無法生存。

國稅局對業者祭出縮減發票配額，7、8月只配發500張。財政部中區國稅局表示，應該在儲值時就開立統一發票，而不是在使用充電服務時，讓顧客選擇；並參酌目前會員數共計100多名，配發500張絕不是為難。更強調，業者開立發票行為已違反相關規定，考量到青年創業不易，依此僅給予輔導而未直接開罰。

(中時電子報)