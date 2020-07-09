立法院將審查考監委員人事同意權案，國民黨齊聲表達不支持陳菊擔任監察院長，直指陳菊是民進黨創黨元老，根本不可能超出黨派；其任高雄市府期間，諸多案件被監察院調查；還涉總統府洩密案、私菸案；且其在勞委會時期，推動許多傷害移工人權的政策。

國民黨在臉書表示，監委的人事同意權，將會在這次臨時會進行投票，但是立法院長游錫堃卻在廣播節目上，公然宣稱「陳菊是多數黨、執政黨提名，應該是會過關」。

國民黨批評，身為立法院長不能維持議事公平，公然藐視少數黨的意見，在還沒投票前，就已經對議案下達結論，這種立法院長根本毫無中立性可言。

國民黨指出，同樣的事情，未來將會發生在陳菊主導的監察院，所有與陳菊相關的案件，監察院恐怕都不會再繼續進行調查，很多人說陳菊坐過牢、爭取過民主，但看看現在民進黨的多數暴力，到底哪裡有「民主」國家該有的樣子？

國民黨認為，陳菊有四個原因，不適任監察院長，包含陳菊是民進黨創黨元老、派系大老，根本不可能超出黨派；陳菊在高雄市府任內，有非常多案件被監察院調查，未來將會球員兼裁判，根本不可能公正處理；陳菊還涉入總統府洩密案、私煙案，未來可能無法繼續調查出事件真相；陳菊在勞委會時期，推動許多傷害移工人權的政策，根本缺乏對人權的認識。

藍委林為洲、林奕華、林德福、鄭正鈐、溫玉霞齊聲表示，現在已經有高達六成的民意表示反對，將繼續努力，匯集更多人民的力量，守護台灣的憲政與民主。

(中時 )