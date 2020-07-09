全台7.5萬間教室都裝冷氣，電要從哪裡來？台電在臉書上說，冷氣用電量只占0.8%，所以電絕對夠用。(圖擷自電力粉絲團)

從6月梅雨結束後，台灣天氣連日高溫炎熱，幫學生裝冷氣成為最新政壇話題。行政院長蘇貞昌日前宣布，將在2年內讓全台國中小學教室裝冷氣。對此，有人質疑，全台7.5萬間教室都裝冷氣，電要從哪裡來？台電在臉書上說，冷氣用電量只占0.8%，所以電絕對夠用啦。

有關2年內孩子上課都有冷氣吹政策，台電在臉書粉專「電力粉絲團」提到內部評估說，約有7.5萬間教室需加裝新冷氣，若1間裝2台需裝15萬台，用電量約增加30萬瓩，只占備轉容量率的0.8%，以目前每日備轉容量率都高於10%的標準，中小學上課吹冷氣，用電只增0.8%，電絕對夠用。

相對於台電如此自信不缺電，核四公投提案人黃士修卻酸爆政府，希望行政院加強對小學家長臉書社團貼政令文宣的同時，也要教育小朋友，「你們吹的冷氣是大人們的肺換來的，而且很快會輪到你們，請務必珍惜有限的健康，把握機會用功讀書」。

至於用電量會增加30萬瓩，會是什麼概念呢？台中人可能會很有感覺，因為日前中火2號機重啟，中央和地方相互爭執，為的就是50萬瓩發電量。

(中時電子報)