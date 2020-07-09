苗栗市農會照顧在地農民，成立桃竹苗區唯一的綠色照顧示範站，推動系列課程與照護，打造樂齡生活環境。（何冠嫻攝）

苗栗市農會照顧在地農民，成立桃竹苗區唯一的綠色照顧示範站，推動系列課程與照護，打造樂齡生活環境。（何冠嫻攝）

苗栗市農會爭取執行綠色照顧示範站計畫，打造桃竹苗區唯一的綠色照顧站，推動系列課程與照護，讓學員們也能將在地飲食、在地休閒的綠色理念以及農會資訊，帶回社區，擴大綠色照顧網絡。

苗栗市農會為桃竹苗區唯一成立綠色照顧示範站的農會，苗栗市農會總幹事謝錦明表示，人口逐漸老化，為全方位落實農民照顧，將位在大埔街的農會大樓閒置空間，重新整理翻修，打造綠色照顧站，以綠飲食、綠療癒、綠照顧3大核心理念，創造健康樂齡生活。

農會說明，綠色照顧站為樂齡農友設計健康飲食、規畫有益長輩身心健康的藝術繪畫、植栽、手工藝等課程，並透過共食、營養諮詢及血壓量測等服務，照顧農村長輩健康，今年有34位學員加入，期許未來能擴大讓更多農民一起參與綠色照顧。

謝錦明期盼，透過綠色照顧站，讓參與的學員們也能成為宣傳種子，將所學的綠色農業、在地飲食、休閒以及社區居家照顧概念與方式，帶回社區遍及各村里，攜手創造安居的樂齡環境。

(中時 )