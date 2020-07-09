黃靖倫。（LiTV提供）

黃靖倫在中視、TVBS熱播中的《女力報到最佳拍檔》飾演Allen黃總監，他日前接受「LiTV線上影視」專訪時表示，現在走在路上大家稱呼他黃總監而非本名，他覺得一喜一憂，喜的是角色深植民心，連去吃火鍋隔壁桌客人都叫他黃總監，憂的是：「這下言行要更嚴謹，不能穿個海灘褲什麼就邋遢出門，不然大家會以為黃總監有隨便的一面！那可不行，總監可是還有人要帶的！」

黃靖倫從第三屆《超級星光大道》，出道超過十年歷經起伏，曾患憂鬱症的他現在充滿正能量，受訪時以過來人身分說：「每個人都有低潮，但我走出來的方式非常簡單，可能有時候，就是看看自己的銀行本…就安慰到了！現在因為疫情關係，身邊一些朋友無奈失去工作，而我們此時此刻正為了工作努力，因此要想著擁有的，而不是總是去鑽沒有的，我覺得走出憂鬱的其中一招，就是學會感激現在有的東西。」

他劇中與梁舒涵靈魂互換，問他現實生活最想跟誰換？「我很想變足球員C羅，他那個八塊肌，到現在我都很想要有這種夢寐以求的身材，好想摸摸看感受一下啊！沒辦法我就愛吃又不多做運動，所以很羨慕他，而且你們有注意看他的比賽嗎？你會發現C羅跳得超高！我也想感受他跳高後的視野是怎樣？然後他幫助很多弱勢，這也是我想做的！」

加入《女力報到》以來，他印象最深刻的是自己男扮女裝一幕，「穿高跟鞋實在太痛了！尺寸拿捏就是大問題，合腳走不了，太大又要塞衛生紙，著實燒腦筋啊！三寸金蓮不是常人能忍，我覺得女生穿高跟鞋這事應該要廢除！」還說以後一定會挑跟他身高接近的女生，所以不需要穿高跟鞋，「只要親親的時候不要距離太遠就好，哈！」

說到「尚未出現」的那個真命天女，黃靖倫在戲裡告白王沛語飾演的秀明總是被婉拒，現實生活中感情觀也鍥而不捨嗎？「我覺得在戀愛這方面該分階段性，25歲前我是鍥而不捨，事實上的確是這樣，當時我沒告白選擇默默守著，但25歲以後就不一樣了，時間已經不在我這邊，寧可告白時早點被拒絕，好讓我放手重新開始，不要再一直等待虛無縹緲、不知是否有未來的她，除非自認真的很適合，不然就不強求了，否則不只浪費自己的時間，也造成她的困擾。」

(中時 )