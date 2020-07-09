市議員林汝洲說，大肚山的華南路、華山路寬，當初環保團體發現石虎反對市府原規畫路線，造成目前的動線車禍頻傳！（陳世宗攝）

市議員李麗華（右）強調「石虎是虛擬的！」要求退回讓市府重議。（陳世宗攝）

「台中市石虎保育自治條例」9日在市議會，經藍、綠雙方展開激烈攻防修正通過，以「市府應設置石虎保育委員會」「興辦公共工程應向委員會諮詢」引起雙方激戰；經議長張清照敲槌完成三讀，要求市府如有意見再提案修正。農業局長蔡精強說，將報行政院備查，未來公共工程應採環境友善工法保育石虎棲地。

石虎保育條例9日在市議會中，藍綠針對「台中市石虎保育自治條例」第5條，市府應設置「台中市石虎保育委員會」跨局處協調合作；由政府機關代表、生態、環境、工程、教育、保育團體及相關學者專家擔任委員，相關會議作成紀錄並上網公開。

另外，第6條公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路1000公尺以上，位在石虎熱區者，應在規畫初期及施工階段向委員會諮詢採取友善環境工法等，展開激烈的攻防。

法制局長李善植說，新建大型公共工程須通過環境影響評估，如加上石虎條例，牽涉的大型建設勢必增加，擔心建設停步；市府建請議會退回跨局處研議後，再送市議會審查為宜。

市議員林汝洲說，大肚山的華南路、華山路寬，當初環保團體發現石虎反對市府原規畫路線，造成目前的動線車禍頻傳；保育固然重要，但血淋淋的交通意外事故更怵目驚心，石虎條例應退回再妥善研議避免再重蹈覆轍。

陳政顯指出，法規委員會討論後送大會2讀，本來就可以聽取大眾意見，當然可以退回再俢正。張瀞分說，前市府辦台中花博時以發現石虎為由，硬把花博1分為3個展區造成花博效益不如預期。李麗華強調「石虎是虛擬的！」要求退回讓市府重議。

綠營市議員陳世凱、江肇國、張家銨、黃守達等人說，石虎條例在法規委員會中已充分討論才送2讀，主旨是希望在石虎熱區採取友善工法，並非是提高妨礙建設強度；石虎條例第6條明定保育石虎委員會是供市府「諮詢」而不是審議， 重點是在熱區採環境友善的工法。

市議員賴佳微要求交通、建設、都發等3位局長，逐一說明對重大工程有何影響？葉昭甫、陳大田等人說，所謂「友善工法」定義不夠清楚，例如捷運藍線通過大肚山等被列石虎熱區，對既定路線就有重大影響。黃文彬指出，對已確定的區域計畫就須變更。

市議會議長張清照讓藍、綠議員充分表達後，即敲槌通過石虎保育自治條例。農業局長蔡精強表示，將報行政院備查，未來實施後，公共工程應採環境友善工法，並推動石虎友善環境獎勵保育石虎棲地。

(中時 )