許久沒在台灣主持節目的陶晶瑩（陶子）今（9日）宣布以《陶口秀》入網路主持戰場，她幽默透露新節目「無尺」，相較以前在電視上的闔家觀賞的節目，較無尺度限制。她感嘆電視圈不景氣，拋下震撼彈透露，「說不定這是我最後一次做這樣的節目了」。

陶子距離最後在台主持的《女人234》已過了3年，她直言現在還是很有熱情主持，但眼看台灣環境預算有限，透露「其實一直在找錢啦，現在要做節目不容易啊，我們要找到願意投資的投資方與廣告商」，不改玩笑本性說若節目結束，「大不了到床上開講，別想歪，我的床上有小熊」。她自認是用生命在訪問，「就像我從來沒訪過王陽明，但我們一見如故，他完全沒對我設防，有講到一些蠻禁忌的話題，很好玩就對了」。

她表示「我們不是為了衝撞尺度去做訪問，何況我的人生已年過半百，你要禁忌甚麼把一些問題當作健康教育或衛教，這件事情大家不敢講會造成很多性壓抑」，認為台灣性教育是需要再跟進的。《陶口秀》目前訂閱數1.7萬，初期目標是能破10萬訂閱，7月15日將上檔。

(中時 )