上半年影響市場最大的因素為新冠肺炎，所幸在各國開始保持社交距離意識，加上各國央行及政府大力推動刺激政策下，全球經濟均呈現V型反轉，台股也從低點反彈超過三成。展望第三季，野村投信表示，短期台股漲多可能有賣壓，但長期而言仍有上漲空間。建議投資人不要追高，並維持逢回加碼的策略，布局具有長期成長趨勢的產業，例如半導體、伺服器、5G相關等，傳產則以電動自行車及服飾製鞋類股為主。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台灣新冠疫情控制得宜，因此在消費及電子產品出口方面，相較韓國、新加坡及香港等，受到的影響較輕微，台灣相關供應鏈及產業表現相當穩健；在獲利方面，台股下修的幅度也較其他國家小，今年台股預估盈餘下修約10％，且在陸續復工以及疫情受控下，預估盈餘下修可望在6月觸底，下半年將可回升並在2021年恢復雙位數成長，而台灣經濟成長率也可望在第二季落底，於下半年迎來反轉。

以外資買賣超而言，今年1～5月一共賣超新台幣6,627億元，6月開始轉為買超，但截至7月8日，今年以來仍累計賣超5,422億元，由於外資賣超的金額龐大，後續外資回補行情值得期待。

從評價面來看，目前台股本益比約18.5倍，股價淨值比約1.75倍，略高於長期平均，但整體而言，在今年低基期下，台股未來仍有向上成長的空間。投資策略上，由於近期台股漲多，建議投資人不要追高，趁市場震盪回檔時再逢低布局。

產業方面仍聚焦於長線趨勢看好的族群，半導體持續看好，即使受到華為事件影響，減少的訂單也可望由其他廠商補齊，整體半導體產業成長率可望在2021年回復正成長；中美貿易戰加速大陸晶片去美化時程，可以觀察到亞太地區的矽智財(IP)市佔率明顯上升；而mini LED未來可望受惠筆電平板需求帶動；伺服器方面，受到數據資料需求及主要產業龍頭持續擴充，該產業近期成長速度加快；至於遊戲及電競相關產業，因NVIDIA下半年將推出新世代GPU晶片，可望刺激電競產品的換代需求，XBOX及SONY也將推出新款遊戲機。

5G方面，基地台建置需求爆發，預估2022年全球總基地台數可達到3百萬台，相關零件及模組需求如功率放大器(PA)、基站天線(AAU、BBU)散熱解決方案，及電路板相關材料等皆可持續成長；在5G滲透率的高速帶動下，越來越多手機廠商將改用LCP天線材料，這將帶動未來2年軟板廠商的產值。

此外，由於伺服器、Switch及基地台對PCB/CCL需求升級，可觀察到高階CCL需求持續成長。傳產方面，大陸以及歐洲部分國家陸續推出刺激政策救市，且多以電動自行車為主，因此該產業仍是未來發展趨勢；而服飾製鞋類在2020年受到較大衝擊，預估2021年將重回成長軌道，因此今年下半年可多留意，適時介入相關類股。

(工商 )