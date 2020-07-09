AIT新人事 馬明遠任文化官 15:312020/07/09 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬明遠（Luke Martin）就任美國在台協會文化官。圖／AIT提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國在台協會宣布，由馬明遠（Luke Martin）就任美國在台協會文化官。 馬明遠於2012年加入美國國務院，曾派駐馬尼拉和布魯塞爾任職副領事，亦曾於美國駐歐盟代表團擔任助理資訊官、喀布爾擔任助理文化事務官，主要負責教育交流計劃，包括傅爾布萊特計畫。 在加入國務院之前，馬明遠先生曾於多個組織中擔任資深職務，專攻非營利組織發展、市場行銷、銷售和業務發展，並在美國與海外擔任五年英語老師。 ?馬明遠在加拿大長大，並取得英語系學士及碩士學位，隨後定居美國聖地亞哥。 (工商 ) #馬明 #擔任 #美國在台協會 #AI #Luke 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 驚！美元下波遭殺 揭背後2大恐怖兇手 - 財經 工具機做三休四 恐現倒閉潮 - 財經要聞 - 工商時報 快到12682 又有散戶畢業！下一波別做錯了 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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