美國在台協會宣布，由馬明遠（Luke Martin）就任美國在台協會文化官。

馬明遠於2012年加入美國國務院，曾派駐馬尼拉和布魯塞爾任職副領事，亦曾於美國駐歐盟代表團擔任助理資訊官、喀布爾擔任助理文化事務官，主要負責教育交流計劃，包括傅爾布萊特計畫。

在加入國務院之前，馬明遠先生曾於多個組織中擔任資深職務，專攻非營利組織發展、市場行銷、銷售和業務發展，並在美國與海外擔任五年英語老師。

?馬明遠在加拿大長大，並取得英語系學士及碩士學位，隨後定居美國聖地亞哥。

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