全球最大貨櫃船「韓遠格但斯克」今（9）日早上7時首航高雄港。（台灣港務公司提供／柯宗緯高雄傳真）

全球最大貨櫃船「韓遠格但斯克」今（9）日早上7時首航高雄港，民眾到場拍照捕捉。（台灣港務公司提供／柯宗緯高雄傳真）

全球最大貨櫃船「韓遠格但斯克」今（9）日早上7時首航高雄港，停靠第6貨櫃碼頭，晚間10時離港，快閃15個小時，令不少民眾相當興奮，紛紛到場觀賞並拍照留念。台灣港務公司董事長李賢義也到碼頭致贈首航紀念牌祝賀。

這艘由台灣韓新遠洋公司代理的2萬4000TEU（20呎標準貨櫃單位）級大型貨櫃輪，為巴拿馬籍的「韓遠格但斯克」。該船為韓國政府重建航運業5年計畫的一部分，韓商現代公司（HMM）將於計劃的3年內建造約200艘船舶，其中包括140艘散貨船和60艘貨櫃船。

李賢義指出，船舶大型化是全球貨櫃船趨勢，為滿足大型船舶入港需求，港埠需有高效率的港勤及碼頭服務，更需引水人專業的領港作業，今日全球最大貨櫃船首航高雄港，便是對高雄港的作業效率的最佳肯定。

李賢義提到，未來高雄港將朝硬體建設、營運規畫和行銷策略等3大方向升級，其中「洲際二期計畫第七貨櫃中心」預計111、112年完工，再添加5座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，持續塑造優質、健全港埠經營環境，與航港業者攜手合作，為台灣經濟發展注入源源不絕的動能。

「韓遠格但斯克輪」預計投入THE聯盟歐洲航線（含大陸），該船舶長達399.9米、船寬61米，總噸228,283公噸，可裝載貨櫃量2萬3964TEU，該輪預定航行釜山-寧波-上海-廈門-高雄港－香港－鹽田－蘇伊士運河－鹿特丹─漢堡－安特衛普－倫敦－蘇伊士運河─傑貝阿里─新加坡－鹽田－香港－高雄港等港。

(中時 )