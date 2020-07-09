新冠肺炎疫情趨緩，但仍有國內外專家不斷強調疫情可能會在冬季再度大爆發，到時防疫用品可能會面臨需求考驗。為此有生產口罩、溼紙巾的業者，與生產乾洗手酒精噴霧公司合作，推出「組合防疫包」，滿足消費者一次購買防疫用品的需求。

尋找古寶無患子公司合作推出「組合防疫包」，將溼紙巾、口罩，搭配無患子公司的乾洗手酒精噴霧組成，預計近期內上市，滿足消費者一次購買防疫用品的需求。

台南市古寶無患子公司負責人王高榮表示，今年初新冠肺炎疫情大爆發，民眾搶購口罩、酒精等防疫用品，但因需求大增，生產不足，引起消費者恐慌。古寶無患子生產的酒精噴霧，但因酒精儲量、瓶子等供料不及，導致酒精噴霧生產趕不上市場需求，常一上架就賣光。

王高榮說，如今疫情趨緩，酒精噴霧銷售平穩，但公司對於酒精噴霧與乾洗手的生產與備料，仍沒有放鬆，希望備而不用，到時能滿足消費市場的需求，讓消費者對自身防疫有所準備。

王高榮表示，日前有一家生產口罩與溼紙巾的業者與公司接洽，希望產品合作，用以物易物的方式，用溼紙巾換取無患子公司的酒精噴霧，由口罩公司推出組合防疫包，他也樂觀其成，答應與其合作。

王高榮說，公司目前已提供該公司1000瓶酒精噴霧，生產口罩的公司則提供無患子公司一批溼紙巾，將用來作為購買無患子產品滿額贈送的禮品，希望雙方互蒙其利，也能對於未來防疫用品的市場需求，發揮功效。

(中時 )