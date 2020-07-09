因美國移民暨海關執法局局（ICE）周一宣佈新留學生簽證規定，美國10所大學準備控告聯邦政府，成爲繼哈佛和麻省理工學院（MIT）等之後新一批采取法律行動的學校。

美國當地時間周三（7月8日），加州大學（University of California）在系統官網發表聲明準備控告聯邦政府侵犯學校和學生的權利。這項訴訟會尋求暫時禁制令以及初步和永久禁令，防止國土安全局和ICE執法局將選修綫上課程的國際學生驅逐出境。

加州大學校長納波利塔諾（Janet Napolitano）稱這項規定充滿惡意和隨意性，會對美國帶來極大的負面影響。失去這些國際學生會對加州大學的遺產和領導力帶來嚴重影響。

納波利塔諾強調，加州大學會在ICE執法局所製造的混亂中繼續支持加州大學10所分校的所有國際學生。同時，校長也警告「我們是加州大學。加州大學懂科學，加州大學懂法律，我們也真誠地對待這兩者。很顯然我們的對手多次證明他們（對科學和法律）沒有這種真誠的態度。」

校長再度斥駡這項規定是非法的、冷酷的和沒必要的。給國際學生添加障礙只會損害美國和國際夥伴多年來的合作，嚴重影響美國的經濟活力。

加州大學系列底下包含10所分校，包含UC伯克利、UCLA、UC聖地亞哥、UC戴維斯等名校。據加州大學統計，10所分校裏22萬本科生中有27,205是國際學生，而5萬8千多研究生中有13,995名國際留學生。ICE執法局的規定將大幅嚴重影響加州大學的學生群體。

(中時電子報)