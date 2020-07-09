北京9日發布《就業藍皮書》，報告顯示，在疫情的影響下，包括訊息安全、軟體工程、訊息工程、網路工程、電腦科學與技術、數位媒體藝術、電氣工程及其自動化等專業，都呈現需求成長型的「綠牌專業」；其中，訊息安全、軟體工程、網路工程、數位媒體藝術連續3屆是綠牌專業。

在《藍皮書》中，就業率、薪資和就業滿意度綜合分數較低的被歸類為「紅牌專業」，反之則是「綠牌專業」。除了上述提到的資通訊綠牌專業外，報告也顯示，醫學專業畢業生半年後從事工作與專業相關的比例連續3屆最高，同時，2014年畢業的醫學專業畢業生5年後從事相關工作的比例也最高。

另外，繪畫、音樂表演、法學、應用心理學、化學則是今年本科就業紅牌專業；其中，繪畫、音樂表演、法學、化學連續3屆都是紅牌專業。

從其他數據來看，在城市方面，「新一線」城市對畢業生的吸引力不斷提高。調查顯示，本科畢業生選擇在「新一線」城市就業的比例從2015年的22％上升到2019年的26％，而在一線城市就業的比例從2015年的26％下降至2019年的20％。高職畢業生選擇在「新一線」城市就業的比例從2015年的17％上升到2019年的23％，而在一線城市就業的比例從2015年的19％下降至2019年的15％。

對於這個現象，報告分析，「新一線」城市就業機會多、生活成本相對一線城市較低、戶籍遷入更容易等優勢，對於本地和外地人才都有強大吸引力。

(旺報 )