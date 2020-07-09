船員將擋鼠板預先上色。(翻攝/海巡署艦隊分署粉絲團)

船邊纜繩繫上擋鼠板。(翻攝/海巡署艦隊分署粉絲團)

交通部航港局時常在粉絲團向網友們分享各種海上小知識，為防止鼠輩上船嚙損設備，航海人員會在纜繩上掛上一塊擋板防止老鼠「偷渡」上船，日前海巡署艦隊分署所屬「苗栗艦」隊員，就發揮創意將擋鼠板漆成美國隊長盾牌，引起矚目。而該貼文內的照片引起網友熱議，紛紛表示想目睹美國隊長發揮抗鼠神功。

船員感覺有美隊保護。(翻攝/海巡署艦隊分署分署粉絲團)

這項創意，原來是苗栗艦隊的同仁發揮創意，在一片片擋板上，揮毫各種DC超級英雄和卡通人物，期盼他們請來的「糾察隊」能守護船隻不受鼠輩侵害，貼文一PO出，更引起網友廣大迴響「可以客製化？已下訂，美國隊長的來一盤！」

苗栗艦的同仁也PO文感謝交通部航港局的分享，由於老鼠生存力及繁殖力極強，竊取糧食、嚙損設備、咬破電線引起火災外，更會污染食物、引起傳染，令船員頭疼不已。擋鼠板雖是很小的船舶零件，現已引起各國造船和航運部門的重視。

苗栗艦的同仁更進一步發揮創意，在擋鼠板上畫上各種不同的超級英雄和卡通人物，畫工傳神彷彿從電視機走出一般，讓原本單調的港泊景象，增添一筆生動活潑的色彩。逼真的畫風也引來網友熱烈討論轉載「很會畫呢！!都是藝術家」「海巡署好有創意!被耽誤的小畫家」「米奇表示想出海(誤」。

(中時電子報)