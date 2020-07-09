國發會副主委鄭貞茂今（9）日表示，受新冠肺炎疫情影響，第二季是全球經濟的谷底，初步看起來疫情最嚴重的狀況已經過去了，但仍有很多不確定因素，例如疫情第二次蔓延、疫苗生產速度、各國在封城解封後的加碼紓困，國際預測機構普遍看法，復甦時程不如先前樂觀。

鄭貞茂指出，台灣無法置外於國際趨勢，能做好就是顧好國內內需，加強外銷，利用台灣的優勢，例如口罩、醫療、5G、半導體等新商機，盡量去努力。

鄭貞茂說，主計總處預估今年全年經濟成長1.67％，是用之前的經濟情勢預估，之後當然還會更新相關預估數據，目前國際經濟情勢還是不容樂觀，行政院還是會針對需要紓困的產業做好準備。

國發會今日在行政院會報告「國內外經濟情勢」，報告指出，全球政經衝突風險不斷升高，外在挑戰仍相當嚴峻，但我國因政府超前部署，紓困措施即時到位，加上疫情控制得宜，6月7日起擴大鬆綁防疫規範，國內需求逐漸回穩，且政府正積極推動振興經濟措施，加速公共建設執行、三大投資方案等，有助維持整體經濟穩定，但有些產業仍深受全球疫情波及，傳產及觀光相關行業不僅未改善，且衰退幅度擴大。

(工商 )