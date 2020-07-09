大立光（3008）因匯損吃掉獲利，第2季季報表現略低於預期，經結算第2季合併毛利率為68.63％，略低於上一季及去年同期的69.92％及69.6％，單季稅後盈餘為49.88億元，季減25.77％，單季每股盈餘為37.19元，表現略低於法人預估的EPS40元。

累計上半年合併營收為258.64億元，年成長8％，營業毛利為179.06億元，年成長11％，合併毛利率為69.23％，營業淨利為153.37億元，年成長12％，營業淨利率為59.3％，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1％，每股盈餘為87.29元。

若以產品組合來看，2020年第2季20M（百萬畫素）以上產品約占大立光營收20％到30％，10M以上產品約占40％到50％，8M以上約占10％到20％，其他產品約占0％到10％。

展望第三季，大立光執行長林恩平表示，因為整體的需求下滑，大部分客戶的訂單都下修，目前看來六、七、八月拉貨動能都相當。

(工商 )