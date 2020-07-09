寧可活著領，不想死了當遺產。據保發中心最新分析，2019年壽險保單解約金高達新台幣8,262億元，創史上新高，占當年度壽險給付近43％，另外保單滿期金給付達5,044億元，生存還本金亦有2,512億元，三項給付占81％以上，顯見國人投保還是偏好活著領回、著重儲蓄功能。

台灣低利率環境已逼近20年，因為壽險公司提供比銀行定存更高利率的短年期儲蓄險，國人的錢也大量湧向壽險保單，如早年的六年期儲蓄險、利變年金、保本保息連動債投資型保單、增額還本終身壽險，到近年的利變壽險、月月配息投資型保單、目標到期基金投資型保單、年年還本終身壽險等，無論是否由壽險公司保證保本，但只要有較高的利息，就能吸金。

同時許多保戶擔心期間升息，投保固定利率保單不划算，因此壽險公司也有「低解約金」或幾年後就不收解約金的保單，如早年利變年金只收一年解約費用，不少保戶一、二年之後就解約出場，近年的利變終身壽險更是訴求六年期滿就保本保息，保戶不會等著保單到期或領身故保險金，許多都是解約提早出場。

據保發中心統計，壽險業2019年給付保險金共達1兆9,421億元，創歷年新高，其中解約金就達8,262億元，是最高的給付項目，比2018年增加近13％，且解約金已連續13年占所有壽險給付最高金額，保發中心分析主要是傳統壽險解約造成，即如終身壽險提早解約出場。

而國人偏好儲蓄險，所以除了解約金外，保單六到八年即可期滿的滿期金，與年年還本的生存還本金，都是國人偏好的保單投保方式，三種保險給付合計都占每年保險給付的8成以上。

(工商 )