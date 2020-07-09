中印原本就有許多衝突，不過5月邊境衝突過後，印度國內反中情緒是更加高漲，導致一波抵制浪潮出現，而Google Play商店就出現一款能夠偵測中國APP的應用程式「Chinese App Detector（檢測中國App）」，能夠用來偵測手機內部來自中國開發商的APP，上架後就引發熱烈討論，目前已經超過50萬次下載。

印度政府日前正式宣布，禁止使用抖音、微信甚至阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等一共59款中國大陸APP，而印度資訊公司「工作狂（WorkholicsInfocorp）」推出一款APP「Chinese AppDetector（檢測中國App）」，用途是幫用戶偵測手機內中國開發的APP，是否移除則由用戶自己決定。

在印度政府禁止使用中國大陸APP之後，印度本土APP下載量大增，也有部分印度公司獲得投資，像是印度最大電信商Reliance Jio就獲得英特爾投資2.5億美元。

禁用APP只是印度政府抵制中國大陸其中一個手段，印度也宣布，未來不會參加任何中國大陸主導的經濟協議，還使用新的投資政策，嚴格審查約50件與中國大陸企業有關之投資案，還有消息指出要直接把華為從印度5G建設當中剃除。

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(中時電子報)