嘉義縣竹崎鄉日前發生飲料店飼養的比特犬咬傷鄰居的黑色土狗，家犬主人報警處理。嘉義縣家畜疾病防治所今天表示，比特犬飼主違反動物保護法，將處以新台幣3萬元罰鍰。

許姓女子日前與家人在家門口聊天，突見馬路對面飲料店曾姓飼主飼養的比特犬，直衝過來攻擊她家的黑色土狗，被咬狗兒的許姓女飼主，將影片貼上網並報警處理，要替自己的黑狗討個公道。

影片中顯示，曾姓飼主的比特犬與美國惡霸犬衝過馬路後，比特犬馬上攻擊一隻黑狗，一群人拿椅子、雨傘、水桶打比特犬，試圖要救出黑狗，但都沒用。

許女說，當時只能拉住另一隻美國惡霸犬，眼睜睜看著她的小黑被比特犬壓著咬。警方表示，全案以違反動保法，移送嘉義縣政府裁處。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮茹今天表示，案發當天曾姓飼主未依規定將其所飼養危險性犬隻繫繩，也未採取適當防護措施，攻擊許女所飼養犬隻，造成黑狗受傷就醫，已違反動物保護法規定，將對飼主處以3萬元罰鍰。

比特犬曾姓飼主則發表聲明，承認自家狗有攻擊其他狗的紀錄，但是因為犬隻有「地盤性」，該事件已進入司法程序，會處理賠償相關事項，毛小孩教導不好是主人的錯，會虛心改進。

最近比特犬事件受關注，7日在南湖圈谷流浪5個月的比特犬「小花花」，被山友救援下山，是相當溫馨且社會關注事件，但在嘉義卻發生比特犬咬傷鄰犬的事件。

(中時電子報)