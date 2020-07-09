蘋果領科技股開攻漲翻天，那指、費城半再創歷史收盤新高，周三美股四大指數全收紅，周四亞股持續多方格局，台股周四開漲52.71點至12222.9點，直躍12200關卡，台積電、大立光雙王神勇，帶動盤中漲逾百點，觸12273.43點，再創30年新高，離台股歷史天花板12682.41點又更靠近，不過短線波段漲幅已大，盤中拉回接近平盤，然台幣持續走升，市場資金充沛，多頭態度不變，生技、電子、光電族群表現佳，終場收漲22.5點或0.18%，報12192.69點，成交金額2498.86億元。今日外資(不含外資自營商)賣超66.7485億元，投信賣超3.2545億元，自營商買超8.4457億元，三大法人賣超61.55億元。

權值股、高價股均有表現，中小型股則較周三漲勢和緩。外資再度落跑，連2日賣超共121.74億元，賣超力更加大，7月以來外資仍呈現買超297.27億元局面，今年來外資賣超5785.71億元。台積電(2330)再獲美系外資按讚，調升目標價至355元，股價開高走高，衝347元創新天價，市值8.998兆元同寫新猷，市值逼近9兆元，終場收漲1.17%至345元。大立光(3008)下午14:30召開線上法說會，外資維持加碼評等，目標價調升到4500元，股價先行暖身，最高來到4475元，站回4400元關卡，收漲1.72%至4430元。鴻海(2317)則開高走黑，收跌0.92%至86.2元。而聯發科(2454)獲美系外資喊上750元，惟股價漲多修正，一度重挫至640元大跌21元，隨後平盤下緣整理，收跌1.51%至651元，仍穩住650元之上且強守兆元市值關卡。權值股方面，豐泰(9910)、南亞科(2408)、日月光投控(3711)、台達電(2308)、統一(1216)、台泥(1101)、可成(2474)等也為紅盤局面。

股王法說登場帶動光電次族群放閃，加上光學股續補漲行情以及太陽能股續閃爍，光電類股收漲0.78%，列上市類股漲幅第四名，其中太陽能族群獲政策支持，連兩日艷陽高照，聯合再生(3576)、達能(3686)、元晶(6443)、茂迪等都以漲停鎖住作收；翔耀(2438)、榮創(3437)、圓展(3669)、慧友(5484)、天瀚(6225)同步收上漲停，玉晶光(3406)站穩800元大關，續創歷史新天價；華晶科(3059)、瑞軒(2489)、安集(6477)、台表科(6278)、一詮(2486)等齊步剽悍走高。漲幅第一則是以1.86%拿下的生醫股，美吾華(1731)、杏輝(1734)、雃博(4106)、懷特(4108)等同步亮燈。第二名漲幅由其他類股奪得，類指收漲0.91%，廷鑫(2358)受惠轉單效應，財報傳喜訊，股價漲停作收；自行車三雄-巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)也同場飆速，其中，巨大、美利達雙雄股價均創下5年多以來的新高價，桂盟最高飆漲到176元之歷史天價。而台積電飆天價，帆宣(6196)、京鼎(3413)、弘塑(3131)供應鏈漲停開趴慶祝，加上漲停的偉詮電(2436)等高價IC設計股熱滾，譜瑞-KY(4966)以1170元再刷新高，祥碩(5269)同走揚，半導體類股指數收漲0.82%，成為漲幅季軍。以及電子通路、電子、水泥、資訊服務、鋼鐵、觀光之漲幅均勝大盤，紡織、航運、造紙跌幅最劇，金融、汽車類股則分別跌0.23%、0.42%。金融股部分，富邦金(2881)、國泰金(2882)收黑，證券商則因台股爆量業績噴發，統一證(2855)、群益證(6005)等股價相對出色。而6月營收將於周五截止公布，財報利多的譜瑞-KY(4966)、聯陽(3014)、瑞儀(6176)、上緯投控(3708)、華立(3010)、大量(3167)、全球傳動(4540)、合富-KY(4745)、麗豐-KY(4137)、旺矽(6223)、環球晶、瑞軒(2489)等個股股價笑哈哈。光罩(2338)、中磊(5388)、精測(6510)、萬潤(6187)收穫1日填息，東捷資訊(6697)填息率也達9成。外資按讚喊高價股，瑞昱(2379)、穩懋(3105)股價亦不掉漆，聯詠(3034)獲加持更再度刷新天價。大同(2371)市場派大聲反抗、加上經濟部駁回變更董事登記，股價觸及漲停價。

5日RSI為88.17，10日RSI為80.08。9日K值為88.56，9日D值為86.69。20日乖離率為71.83。台積電將於16日召開法說會，第3季產業景氣如何變化，將牽動後市盤勢走向，生技股在疫情仍是不確定因素，電子、生技居台股雙主流地位不變，加上台股有高殖利率特性，在7月陸續進入除權息旺季，持續吸引熱錢進入股市。國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，儘管技術面上收黑K且留有上影線，不過量能得宜，加上櫃買指數仍續強創高，整體後市仍為多方格局。野村投信國內股票投資部門主管姚郁如則表示，短線漲多恐有賣壓，但長期仍有上漲空間，台灣經濟下半年反轉，建議投資人別追高，維持逢回加碼策略，尋求「長期趨勢看好的族群」，如半導體、mini LED、伺服器、電競與遊戲機、5G相關產業、PCB、電動自行車、服飾製鞋業等。

(時報資訊)