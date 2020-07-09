美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克周四表示，特斯拉已經「非常接近」實現level 5自動駕駛技術，即不需要任何人類駕駛員參與的完全自動駕駛能力。

馬斯克周四透過視訊參加上海「世界人工智能大會」開幕時表示，他非常確信level 5或實質上為全自動駕駛的技術即將實現，「我認為很快就會實現，我仍然相信特斯拉今年就能完成level 5自動駕駛的基本功能」。

汽車製造商，以及Alphabe旗下Waymo和優步公司都已砸下重金開發自動駕駛技術，但產業人士認為這項技術要到位，以及大眾能充分信任自動駕駛車，還需要時間。

近來特斯拉股一路狂飆，這也表示馬斯克距離他的第二筆獎勵金越來越近。特斯拉周三股價跌1.73%，收在1,365.88美元，市值2531.95億美元，過去6個月以來的平均市值已達創下新高的1380億美元，如果這個平均值達到1500億美元，馬斯克即達成其薪酬方案的第二階段目標，便可行第二筆認股選擇權。

這個在2018年為馬斯克設立的薪酬方案共包括12筆認股選擇權，每一筆都能以每股350.02美元購買169萬股特斯拉股票。馬斯克在5月初行使第一筆認股選擇權，以當時市值計約達7億美元。

(時報資訊)