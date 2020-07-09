中信金(2891)公布6月份自結盈餘，6月份單月稅後盈餘為4.81億元，累計前6月合併稅前盈餘253.93億元，合併稅後盈餘191.77億元，每股稅後盈餘EPS為0.93元。中信金5月稅後盈餘33.55億元，6月因提列呆帳等，致當月稅後盈餘劇減28.74億元，減幅逾8成。

中國信託金控表示，6月份整體業務動能穩健，惟當月有個案呆帳提列及一次性認列未分配盈餘稅，影響當月稅後獲利。

中信銀6月自結稅前盈餘13.24億元、稅後純益12.1億元；前6月稅前盈餘160.35億元、稅後純益134.71億元，稅後EPS 0.93元。

台灣人壽6月自結稅前盈餘20.32億元、稅後純益17.84億元；前6月稅前盈餘91.6億元、稅後純益81.44億元，稅後EPS 1.8元，不含外匯價格變動準備金之稅後EPS 1.59元。

中信金表示，6月個案呆帳提列就是之前的新加坡石油交易商興隆集團案，中信銀對興隆授信金額9100萬8405美元、折合新台幣約27.41億元。

亞洲最大的船用燃料或船用燃料供應商之一新加坡石油交易商興隆集團（Hin Leong Trading）因積欠23家銀行38.5億美元，已向法院申請破產保護，據該公司2020年4月9日提交的銀行債務情況，香港上海匯豐銀行（HSBC）為其最大債權銀行，授信金額將近6億美元；次為荷蘭銀行新加坡分行，授信金額2.99億美元；第三為新加坡星展銀行，金額將2.88億美元。而台灣的銀行則是中信銀行，授信金額9100萬8405美元、折合新台幣約27.41億元。

(時報資訊)